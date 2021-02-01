شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الفلسطينية تحدد موعد بدء حملة التطعيم والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رام الله - رويترز

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة الاثنين تسجيل 586 إصابة جديدة بفيروس كورونا و11 وفاة بين الفلسطينيين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقالت إن قطاع غزة سجل 215 إصابة من مجمل الإصابات الجديدة.

من جهته قال محمد أشتية رئيس الحكومة الفلسطينية: «تعكس الإحصائيات والأرقام المتعلقة بفيروس كورونا، تراجعاً ملموساً وواضحاً في عدد الإصابات، وفي نسب إشغال أسرة المستشفيات المخصصة لهذه الجائحة، وهناك تراجع كبير في الحاجة إلى وحدات العناية المركزة والتنفس الصناعي»، مشيراً إلى أنه خلال «الأسبوعين القادمين سوف نبدأ بحملة التطعيم ضد الكورونا».

وأضاف في بداية الاجتماع الأسبوعي للحكومة في رام الله اليوم الاثنين: «تشير تقارير الخبراء الى أنّ الإجراءات التي اتبعت، من إغلاقات جزئية، والحد من التجمعات الاجتماعية الكبيرة في الأعراس وبيوت العزاء كان لها أثر مهم في هذا التراجع».

وأوضح اشتية «أنّ هناك مؤشرات أخرى مقلقة، يجب التوقف عندها، وتحديداً وجود إصابات بالفيروس المتحور سريع الانتشار، سريع الفتك في بعض الحالات، لذلك، فإنّ استمرار الحذر ضروري للغاية».

وقال إن الحكومة سوف تستمر في الإغلاق الجزئي من الساعة السابعة مساءً وحتى السادسة صباحاً من الأحد للخميس، وسيكون هناك إغلاق كلي يومي الجمعة والسبت.

وتابع: «يجدر التنويه إلى أنّ الحكومة سوف تحصل على الدفعة الأولى 50 ألف مطعوم من عدة مصادر أهمها آلية كوفاكس الدولية، وعلى هذا سيتم البدء بالتطعيم أواسط الشهر الحالي».

وأردف قائلاً: «نتوقع وصول الدفعة الأولى من المطاعيم التي تعاقدت الحكومة على شرائها نهايات شهر شباط (فبراير) الجاري».

لافتاً إلى أنه خلال «الأسبوعين القادمين سوف نبدأ بحملة التطعيم ضد الكورونا، هذه الحملة سوف تبدأ في الضفة الغربية وقطاع غزة وسوف نقدم لقطاع غزة حصة من كل ما يصلنا من لقاحات».

وتفيد قاعدة بيانات وزارة الصحة أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا منذ ظهور الجائحة في مارس آذار الماضي بلغ 180090، تعافى منها 168689، وتوفي 2023.