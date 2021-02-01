فبراير شهر التعليم الدامج في «الخدمات الإنسانية»



تنظم وحدة التعليم الدامج في مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية طيلة فبراير /شباط الجاري فعاليات شهر التعليم الدامج.

وتهدف الفعاليات إلى توعية المجتمع والهيئات التعليمية والإدارية والطلاب بمفهومه وتطوير الممارسات المدرسية الشاملة في هذا المجال، وتوفير تعليم جيد لمجموعة متنوعة من الطلاب من بينهم ذوو الإعاقة الذهنية، وإتاحة الفرصة أمام المعلمين والطلاب وأولياء الأمور لمشاركة الأفكار حول الاستراتيجيات الخاصة بتعزيز الدمج والتجارب المدرسية الناجحة.

وأكدت دعاء الدريدي، المشرف على الوحدة، أن فعاليات الشهر تضم العديد من المحاضرات وورش العمل وحلقات النقاش عن بعد الداعمة للتعليم الدامج، مثل «مهارات ما قبل الكتابة»، «فنيات التدخل والتنظيم ضمن البيئة الصفية» و«تعديل ومواءمة المناهج»، والتي تستهدف المعلمين والهيئات التعليمية والإدارية في المدارس ويقدمها مجموعة من اختصاصيي المدينة العاملين ضمن المجال.

وتنظم الوحدة خلال الشهر أنشطة لتخفيف الضغوط النفسية عن أسر الطلاب المدمجين وتعزيز الصحة النفسية، وأخرى توعوية حول التنمر خاصة بطلاب المدارس الدامجة، وتفاعلية للأطفال ذوي الإعاقة المرشحين للدمج مع أطفال الروضات والمدارس.

ومع نهاية الشهر، تنظم ندوة توعوية بالإعاقات غير الظاهرة بهدف دعم الطلبة ذوي هذه الإعاقات من خلال طرح أفضل الممارسات في كيفية التعامل مع الاضطرابات النفسية المصاحبة لها.

وكانت الوحدة أطلقت مؤخراً مبادرة «معاً نكمل الطريق» بهدف تقديم الدعم للطلبة المنتسبين وتستمر حتى نهاية العام الدراسي لتستفيد منها 30 أسرة في مجالات النطق واللغة والمهارات الأكاديمية.

وأوضحت الدريدي أن وحدة الدمج التي تأسست عام 2017 لم توقف خدماتها خلال أزمة «كورونا»، إذ دمج 20 طالباً ذا إعاقة في العديد من المدارس مع مراعاة جميع الضوابط والأنظمة الخاصة بإجراءات الأمن والسلامة.

وأوضحت أن المدينة دمجت 527 طالباً ذا إعاقة في المدارس العامة خلال الفترة من 1995 وحتى 2020، وأنه في العام الدراسي المنصرم تلقى 87 طالباً مرشحاً للدمج 1827 جلسة استعداد مدرسي، كما نظمت الوحدة 154 متابعة ميدانية و181 افتراضية لـ 141 طالباً في 69 مدرسة وحضانة، وأن 48 أسرة و40 متدرباً من الهيئة الإدارية والتعليمية في 14 مدرسة استفادوا من البرنامج التدريبي للتعليم الدامج في العام الدراسي الفائت في حين أقيمت 189 جلسة استشارية داعمة لـ 116 أسرة.