بعد وفاته ووالديه بكورونا.. تشييع جثمان "طبيب كفر الشيخ" - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

شيع أهالي قرية ميت الديبة، التابعة لمركز قلين في كفر الشيخ، اليوم الإثنين، جثمان الدكتور محمد كمال رزق، مساعد وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، وعضو نقابة الأطباء بالمحافظة، والذي توفي إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وصل جثمان ضحية كورونا، في سيارة إسعاف، وسط احتشاد العديد من أهالي قرية ميت الديبة، للمشاركة في تشييع الجثمان، وأدوا صلاة الجنازة على روحه أمام مقابر القرية، ليوارى جثمانه الثرى بمقابر أسرته، فيما تقدم الجنازة أسرة ضحية كور نا.

حضر الجنازة الدكتور عمرو أبو سمرة، نقيب الأطباء في كفر الشيخ، والدكتور محمود طلحة، عضو النقابة، ووكيل وزارة الصحة بالبحيرة، والدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، والدكتور أحمد الجنزوري، عضو النقابة، ومدير هيئة الإسعاف في كفر الشيخ، وغيرهم من أعضاء النقابة، والدكتور طارق الشربيني، وكيل مديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، والدكتور عبدالرؤوف حمد، مدير إدارة المستشفيات بالمديرية، وياسر منير، وباسم حجازي، عضوا مجلس النواب، وعددا من قيادات مديرية الصحة في كفر الشيخ.

وسجلت مديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، اليوم الإثنين، وفاة الدكتور محمد كمال رزق، عضو نقابة الأطباء بالمحافظة، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا.

كان مساعد وكيل وزارة الصحة في كفر الشيخ، وعضو نقابة الأطباء، أصيب بفيروس كورونا المستجد، وجرى نقله إلى العزل الصحي بمستشفى جامعة كفر الشيخ، منذ حوالي 3 أسابيع، بعد ظهور أعراض كورونا عليه، وثبتت نتائج التحاليل المعملية الخاصة به إصابته بالفيروس.

وأكد مصدر مسئول بمديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، لـ"الخليج 365"، أن الدكتور محمد كمال رزق، ضحية فيروس كورونا، كان يتلقى العلاج بقسم العناية المركزة، بعدما ساءت حالته خلال الساعات الماضية، إثر تأثره بوفاة والديه، والذين أصيبا بالفيروس.