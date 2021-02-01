محافظة الجيزة تطالب بالإبلاغ عن أي مصنع غير مرخص أسفل العقارات السكنية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

طالبت محافظة الجيزة، المواطنين بالإبلاغ فورًا في حال وجود أي مخزن أو مصنع غير مرخص أسفل العقارات السكنية أو لا يتبع إجراءات الحماية المدنية.

وأهابت المحافظة في بيان نشر على صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بالمواطنين بإخطار المحافظة فورا لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال مالكه حرصًا على سلامة المواطنين وقاطني العقارات وذلك علي الأرقام التالية:-

٣٥٨٠٠٧٢٢ - ٣٥٨٦٩٣٧١ -٣٥٨٦٩١٩٣ - ٣٥٨٦٣٠٠٤

يذكر أن حريقًا بعقار بمنطقة فيصل، يحتوي على مصنع ومخزن أحذية، واستدعت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، اليوم الأحد لجنة من كلية الهندسة لمعاينة العقار الذي شهد اندلاع نيران داخل مخزن لصنع الأحذية يقع أسفل برج سكني بجوار الطريق الدائري، وقد طالب أفراد اللجنة المشكلة وقف عمليات إخماد النيران وعدم استخدام مياه حتى لا يتسبب الأمر في انفجار أعمدة المسلح نتيجة اصطدام النار مع مضخات المياه ما قد يؤدي إلى انهيار العقار.

وانتدبت النيابة فريقا من الأدلة الجنائية لمعاينة موقع الحريق والكشف عن ملابسات نشوبه داخل مخزن أحذية بمنطقة الطوابق بدائرة القسم؛ كما طالبت الأجهزة الأمنية بتقديم تحريات حول طبيعة الحريق لبيان أسباب حدوثه وعما إذا كانت هناك شبهة جنائية حول اندلاعه من عدمه.

وكشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة، أن مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، قد تلقى إشارة من غرفة عمليات النجدة، تفيد بنشوب حريق داخل مخزن أحذية بمنطقة الطوابق بدائرة قسم شرطة الهرم؛ وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من ضباط مباحث بقسم شرطة الهرم.

وتبين من الفحص المبدئي أن المخزن عبارة عن 3 طوابق على مساحة ما يقارب الـ1000 متر، ولا توجد به وسائل الأمن الصناعي من معدات إطفاء الحرائق، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

وشهد الحريق تصاعد الأدخنة بكثافة، مما أعاق حركة السير على الطريق الدائري، وبدأ رجال الإدارة العامة للمرور، في الانتشار لتيسير حركة المرور، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.