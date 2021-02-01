ماكرون يدعو الفرنسيّين إلى "بذل كل ما يمكن" لمكافحة تفشّي الوباء

اسماعيل عبد الحي - دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس السبت، مواطني بلاده إلى "بذل كل ما يمكن" من أجل مكافحة تفشي وباء كورونا في هذا الظرف الصحي "الحاسم" بعد إعلان الحكومة تشديد القيود الوقائية.

وقال ماكرون في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" معبرا عن ثقته في كل الفرنسيين بإلتزام الصبر والتعاون "لدي ثقة فينا جميعا... الساعات التي نمر بها حاسمة... فلنفعل كل شيء من أجل كبح الوباء معا".

ومن بين التدابير الجديدة المضادة لتفشي كورونا التي تدخل حيز التنفيذ إبتداء من اليوم الأحد، إغلاق المراكز التجارية الكبرى "غير الغذائية"، عادة عالية الاكتظاظ بالمتسوقين، وإغلاق شبه كامل لحدود البلاد مع الدول غير التابعة للاتحاد الأوروبي لمنع إنتقال السلالات الجديدة للفيروس التي تتسم بسرعة إنتشار أعلى تهدد بمضاعفة الإصابات بأعداد تتجاوز قدرات إستيعابها من طرف الهياكل الصحية المتوفرة.

من جهته، أعلن وزير الصحة الفرنسي، أوليفييه فيران أن سرعة تفشي السلالات الجديدة في بلاده أضعف منها في دول الجوار بنسبة 20 بالمائة إلى 30 بالمائة، مثلما تدل مؤشرات علمية أخرى، كتحليل مياه المجاري الملوثة في العاصمة باريس على تراجع رقعة الفيروس مقابل إستقرار نسبي لعدد الإصابات اليومي في كامل البلاد.

وإعتبر الوزير هذه المؤشرات من ضمن أسباب عدم إتخاذ قرار الإغلاق الشامل كما تم في الربيع الماضي، غير أن نتائج هذه التدابير هي التي ستحسم بعد أسبوعين إن كانت الحكومة ستقرر الإغلاق الشامل من عدمه.

وسجلت فرنسا في الأيام الأخيرة معدلات إصابات يومية بحدود 22 ألفا إلى 23 ألفا.

المصدر: قناة "BFM" التلفزيونية الفرنسية / قناة "LCI" التلفزيونية الفرنسية / موقع التواصل الاجتماعي "Tweeter"