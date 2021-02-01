أبوالغيط يؤكد ضرورة مضاعفة الجهود والتعاون المؤسسي مع الاتحاد الأفريقي

ابوظبي - سيف اليزيد - أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ضرورة مضاعفة الجهود والتعاون المؤسسي بين الجامعة والاتحاد الإفريقي من أجل إرساء وتثبيت دعائم الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة في الإقليم، مشدداً على أن هذا الأمر يتطلب أولاً تعزيز العمل المشترك، والنشاط التكاملي، لتسوية النزاعات والأزمات الواقعة في الفضاء العربي الأفريقي المشترك.

جاء ذلك في كلمته اليوم أمام الاجتماع التاسع للتعاون العام بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي، الذي عقد اليوم افتراضياً عبر تقنية الفيديو كونفرانس برئاسة مشتركة بين الأمين العام للجامعة العربية وموسى فقي رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي.

وأعرب مجدداً عن خالص تقديره للاتحاد الأفريقي لمواقفه الثابتة، والمناصرة لفلسطين والمتضامنة مع الحق المشروع للشعب الفلسطيني.