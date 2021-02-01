التعافي العالمي من كورونا “على المحك” بسبب تأجيل اللقاحات

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 1 فبراير 2021 02:04 مساءً - منذ ساعة واحدة

قالت صحيفة ”وول ستريت جورنال“ الأمريكية، إن تأجيل تسليم اللقاحات المضادة لفيروس ”كورونا“ يضع التعافي العالمي على المحك، إذ يمكن أن تؤدي الجداول الزمنية المُرحّلة في برامج التطعيم إلى تأجيل عودة الحياة إلى طبيعتها في العديد من الدول.

وأضافت الصحيفة: ”تتراجع الجداول الزمنية لتطعيم ما يكفي من الأشخاص لكبح جماح وباء كوفيد- 19، بشكل فعال في العديد من الدول؛ ما يثير مخاوف من أن جزءا كبيرا من العالم سيظل يكافح الجائحة وآثارها الاقتصادية حتى عام 2022 أو أبعد من ذلك“.

وتابعت: ”في الوقت الذي تحقق الولايات المتحدة ودول صغيرة تقدما نحو تطعيم معظم سكانها بحلول صيف 2021، فإن خبراء الصحة والاقتصاديين خلصوا إلى أن معظم دول العالم، وبشكل خاص أجزاء في أوروبا وآسيا وأمريكا الجنوبية، سوف تواجه طريقا أكثر وعورة“.

واختتمت الصحيفة بالقول: ”وفقا للوضع الحالي الذي تسير عليه برامج التطعيم، فإن 10% فقط من سكان العالم سيحصلون على التطعيم بنهاية العام الجاري، وسوف تصل النسبة إلى 21% في عام 2022. وهناك 10 دول فقط هي التي ستصل إلى تطعيم أكثر من ثلث سكانها بنهاية 2021“.