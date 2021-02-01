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إختفاء طفل في ظروف غامضة ضواحي سطات.. ووالده: ربما اختطف عبر سيارة رباعية الدفع

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حمزة المتقي 0 تبليغ

جدة - عبدالحي حسين - تعرض طفل ضواحي مدينة سطات للاختفاء بشكل مفاجئ، بعدما كان يلعب أمام باب منزل أسرته، مساء أمس الأحد، فيما تحوم شكوك حول جريمة اختطافه.

وعبر رضوان بنصامدي، والد الطفل المختفي لـ”اليوم 24″، أن طفلا، يبلغ من العمر سنتين ونصف السنة اختفى، بشكل مفاجئ، من أمام باب منزل أسرته في منطقة موالين الواد، ضواحي سطات، خلال الفترة المسائية، ولم يتم العثور عليه إلى حدود الساعة.

وأضاف المتحدث ذاته أن الشبوهات تحوم حول علاقة سيارة رباعية الدفع من نوع “توارك” سوداء بإختفاء الطفل، فيما فتحت مصالح الدرك الملكي تحقيقا، من أجل البحث عنه.

وطالب والد الطفل مساعدته في إيجاد ابنه الصغير، الذي تسبب اختفاؤه في حزن لدى العائلة، والأصدقاء.

وللمساعدة: 0615866507

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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