فريق دفاع ترامب يتخلى عنه قبل أيام من بدء “محاكمته” في مجلس الشيوخ

جدة - عبدالحي حسين - تخلى فريق دفاع الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب عنه، قبل ما يزيد قليلا عن أسبوع من بدء محاكمة عزله، حسبما ذكرت شبكة “سي إن إن” الأمريكية التليفزية.

ولن يمثل المحامون الخمسة الرجل الجمهوري بعد ذلك، مستشهدين بوجود خلافات بشأن استراتيجيته القانونية.

ونقلت “سي إن إن” عن مصادر قولها إن ترامب أراد من المحامين مواصلة إثارة مزاعم لا أساس لها بتزوير الانتخابات، بدلا من التشكيك في شرعية إجراءات عزل في حق رئيس قد ترك بالفعل السلطة.

ووفقا للشبكة الأمريكية، لم يتسلم المحامون، حتى الآن، نتيجة لذلك أي مبالغ مسبقة، ولم يتم توقيع خطاب نوايا على الإطلاق.

ويواجه ترامب محاكمة عزل ثانية غير مسبوقة تسعى إلى إثبات إدانته بشأن الهجوم الدامي على مبنى الكونغرس في السادس من يناير الماضي.

ويتهم نواب ترامب بالتحريض على التمرد بعد أن اقتحم غوغائيون من أنصاره بشكل عنيف مبنى الكونغرس بعد أحد تجمعاته، ما أدى إلى وفاة خمسة أشخاص.

وتبدأ المحاكمة، التي تشبه إجراءات محكمة، يؤدي فيها أعضاء مجلس الشيوخ دور هيأة المحلفين، خلال الأسبوع، الذي يبدأ في الثامن من فبراير الجاري.

ويتطلب الحصول على أغلبية الثلثين لإصدار قرار إدانة في مجلس الشيوخ، ومن ثمة منع ترامب من خوض انتخابات رئاسية مجددا.

غير أن تصويتا في مجلس الشيوخ، في وقت سابق، شهد تصويت أغلبية ساحقة من الجمهوريين بوقف المحاكمة، وهو مؤشر على أن الديمقراطيين لن يستطيعوا إقناع عدد كاف من الجمهوريين لإدانة الرئيس السابق.