الشرطة تستمع إلى والد فتاة محتجزة في سطح منزل في مراكش

جدة - عبدالحي حسين - أفاد فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن مصالح الأمن استمعت إلى والد الفتاة، التي تم احتجازها في سطح أحد المنازل في دوار سيدي مبارك في مقاطعة المنارة مراكش، والتي ظهرت في شريط فيديو تم تداوله على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار الفرع، في بلاغ توصل “اليوم24” بنسخة منه، أن والد المعنية صرح أنها هي من تخلع ملابسها باستمرار، لأنها حسب قوله، مصابة بخلل عقلي منذ مدة طويلة، وأنه سبق أن تم نقلها إلى مستشفى ابن النفيس في مراكش، ووصف لها الطبيب مجموعة من الأدوية، إلا أنها لم تكن تداوم على تناولها، حسب إفادته.

وأضاف البلاغ نفسه أنه تم نقل الفتاة المحتزة، التي ظهرت في وضعية لا إنسانية، ومهينة، ومن دون ملابس، صوب مستشفى الأمراض العقلية، والنفسية، في حين تم الاستماع إلى والدها من طرف الشرطة، وإطلاق سراحه.

واعتبرت الجمعية أن المأساة، المذكورة والممارسات الغريبة عن القيم الإنسانية، الماسة بالكرامة، والصحة العقلية، والبدنية للفتاة، مسا خطيرا بحقوق هذه الأخيرة، مشيرة إلى أنها نموذجا لارتفاع الضغوطات النفسية، التي لم يتم الانتباه إليها في ظل حالة الطوارئ الصحية، التي فرضتها الجائحة.

ودعت الجمعية نفسها إلى تعميق البحث والتقصي في النازلة، وتمكين الفتاة من حقها في العلاج، والحماية الاجتماعية، والانتباه إلى المواطنات، والمواطنين، الذين يعانون اضطرابات نفسية، أو عقلية، والتكفل بهم، وطالبت بتبسيط المساطر، وتسهيلها لولوج المرضى للحق في الصحة، والعلاج المجاني المتواتر، مع ما يقتضيه ذلك من الدولة من تحمل مسؤوليتها، بما فيها إخضاع المرضى، الذين يعانون صعوبات نفسية، واضطرابات عقلية للمراقبة الطبية، ولأوضاعهم الاجتماعية.