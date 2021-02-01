أمين عام مجلس التعاون الخليجي يؤكد على أهمية العلاقات الاستراتيجية مع العراق

محمد الفلاح - الإثنين 1 فبراير 2021

أشاد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف، اليوم الإثنين، بجهود الحكومة العراقية في مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه.



جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده الحجرف ووزير الخارجية العراقي فؤاد حسين في العاصمة بغداد.

وأكد أمين عام مجلس التعاون الخليجي "أهمية العلاقات الاستراتيجية بين دول مجلسنا والعراق".

وأفادت مصادر عراقية بأن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف فلاح الحجرف وصل، اليوم الإثنين، إلى بغداد في زيارة رسمية.

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الحكومة مصطفى الكاظمي ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي.