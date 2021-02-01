بدء اجتماعات التصويت لاختيار أعضاء السلطة الليبية الموحدة المؤقتة

المناطق - وكالات

بدأت اجتماعات ملتقى الحوار السياسي الليبي في العاصمة السويسرية جنيف التي تستمر حتى الخامس من شهر فبراير الجاري، لاختيار أعضاء السلطة الليبية الموحدة المؤقتة حتى موعد الانتخابات الوطنية المقرر في 24 ديسمبر القادم.

ورحبت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة ستيفاني ويليامز، بتنوع مجموعة المرشحين الوطنيين والتي تمثل جميع المكونات والمناطق الجغرافية الليبية، مؤكدة أن موعد الانتخابات الوطنية المقررة في ديسمبر القادم هي التزام لا يمكن العدول عنه.

وأوضحت أن التصويت في اجتماعات سويسرا سيتم بشكل شفاف وعلى الهواء ليشهده جميع الليبيين، مبينةً أنه خلال أعمال اليوم الأول سيتم دعوة 20 مرشحًا لعرض برنامجهم والتزاماتهم، والإجابة على أسئلة المشاركين.

وحثت ويليامز الجميع على العمل والتعاون ووضع مصلحة الشعب الليبي على قائمة الأولويات، بعيدًا عن التدخل الأجنبي.