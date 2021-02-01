شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا على أعتاب «إغلاق ثالث» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية إن فرنسا لن تعرض صحة شعبها ومستشفياتها للخطر، ولكنها تحاول بذل كل ما في وسعها لتجنب فرض إجراءات إغلاق لثالث مرة، وذلك في حوار مع إذاعة فرنس إنفو.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن اتال قال في الحوار : " لا نستبعد أي شيء "، مضيفا " الوضع الصحي هش ولكن يجب محاولة القيام بكل ما نستطيع أن نقوم به لتجنب فرض إغلاق جديد". وأضاف" نعلم تأثير الاغلاق على الاقتصاد والصحة النفسية للشعب ،لكن فرنسا لن تخاطر أيضا بصحة الشعب أو المستشفيات".