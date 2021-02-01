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فرنسا على أعتاب «إغلاق ثالث»

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الدمام - شريف احمد - قال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية إن فرنسا لن تعرض صحة شعبها ومستشفياتها للخطر، ولكنها تحاول بذل كل ما في وسعها لتجنب فرض إجراءات إغلاق لثالث مرة، وذلك في حوار مع إذاعة فرنس إنفو.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن اتال قال في الحوار : " لا نستبعد أي شيء "، مضيفا " الوضع الصحي هش ولكن يجب محاولة القيام بكل ما نستطيع أن نقوم به لتجنب فرض إغلاق جديد". وأضاف" نعلم تأثير الاغلاق على الاقتصاد والصحة النفسية للشعب ،لكن فرنسا لن تخاطر أيضا بصحة الشعب أو المستشفيات".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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