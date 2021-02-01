فريق منظمة الصحة يزور سوق ووهان الذي ظهرت فيه أولى حالات «كورونا»

31 يناير , 2021

زار اليوم الأحد فريق من الخبراء تقوده منظمة الصحة العالمية ويحقق في منشأ «كوفيد-19» سوقا لبيع المأكولات البحرية بالجملة في مدينة ووهان الصينية ظهر فيه فيروس «كورونا» المستجد في بادئ الأمر.

ووصل فريق الخبراء إلى سوق هوانان بعد ظهر اليوم وسط حضور أمني مكثف، إذ أقيمت حواجز إضافية خارج سياج أزرق عال يحيط بالسوق.

ولم يرد الخبراء على أسئلة وجهها لهم الصحفيون المحتشدون عند المدخل حيث مر موكب فريق منظمة الصحة لدخول السوق.

وفُرضت قيود شديدة على دخول الناس للسوق منذ إغلاقها أوائل العام الماضي. وقبل إغلاقها، كانت سوق هوانان تعج بالحركة وتضم مئات الأكشاك التي تبيع اللحم والمأكولات البحرية والخضروات.

وقال بعض الدبلوماسيين الصينيين ووسائل إعلام رسمية إنهم لا يعتقدون أن السوق هي المنشأ وأيدوا نظريات تقول إن الفيروس ربما نشأ في دولة أخرى.

وفي 31 ديسمبر كانون الأول 2019، وبعد الربط بين سوق هوانان وأربع حالات إصابة بالتهاب رئوي غامض، تقرر إغلاق السوق. وبحلول

نهاية يناير كانون الثاني من ذلك العام، كانت ووهان قد فرضت العزل العام لمدة 76 يوما.

ويرى الخبراء أن سوق هوانان ما زالت تلعب دورا في تخفي أثر منشأ الفيروس لأن أول تفاقم لحالات الإصابة كان بها.

وبعد أن انتهى يوم الخميس الحجر الصحي لفريق منظمة الصحة بالمدينة، من المتوقع أن يزور مختبرات وأسواق ومستشفيات في ووهان.