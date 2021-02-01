اعتقال أكثر من 500 شخص خلال تظاهرات مؤيدة للمعارض نافالني في روسيا

أوقفت الشرطة الروسية الأحد 519 شخصاً على الأقلّ خلال يوم جديد من التظاهرات للمطالبة بالإفراج عن المعارض الروسي أليكسي نافالني، بحسب تعداد منظمة "أو في دي انفو" غير الحكومية.

وذكرت هذه المنظمة المتخصصة في متابعة التظاهرات، جرت عمليات التوقيف في ما 35 مدين روسية على الأقل، في وقت حظّرت قوات حفظ النظام الوصول إلى وسط مدن عدة لمنع المحتجّين من الانضمام إلى التظاهرات غير المرخصة.

