31 يناير , 2021
أوقفت الشرطة الروسية الأحد 519 شخصاً على الأقلّ خلال يوم جديد من التظاهرات للمطالبة بالإفراج عن المعارض الروسي أليكسي نافالني، بحسب تعداد منظمة "أو في دي انفو" غير الحكومية.
وذكرت هذه المنظمة المتخصصة في متابعة التظاهرات، جرت عمليات التوقيف في ما 35 مدين روسية على الأقل، في وقت حظّرت قوات حفظ النظام الوصول إلى وسط مدن عدة لمنع المحتجّين من الانضمام إلى التظاهرات غير المرخصة.
كانت هذه تفاصيل خبر اعتقال أكثر من 500 شخص خلال تظاهرات مؤيدة للمعارض نافالني في روسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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