في السليمانية.. أطفال يتحدون المرض بالرسم والفن

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بغداد - ياسين صفوان - مهرجان "سوق الماركات" هذا ينظم من قبل اتحاد مصدري ومستوردي كردستان، بالتنسيق مع جملة شركات ومصانع ومعامل إنتاجية متعددة الاختصاصات، من المواد الغذائية إلى الطبية والمشغولات الحرفية اليدوية والألبسة والتحف، وصولا إلى القرطاسية والكتب والكماليات ومواد التجميل وغيرها من المنتجات.فالمعرض يعتمد، بحسب تصريح رئيس اتحاد مصدري ومستوردي كردستان شيخ مصطفى عبد الرحمن، على "معياري الجودة والأسعار المخفضة"، التي تصل نسبة تخفيضها إلى 35 في المئة.

وتباع الكثير من المواد المعروضة في المعرض بأقل من سعر الجملة، في محاولة بحسب الجهات المنظمة والمشاركة، للتخفيف عن كاهل المواطن الكردي والعراقي بشكل عام.

ويأتي تخفيض الأسعار في ظل ارتفاع سعر صرف الدولار، وتفاقم أزمة تأخير صرف حكومة الإقليم رواتب الموظفين، التي توزع كل شهرين ونصف مرة.