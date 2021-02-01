بريطانيا تؤكد استعدادها لمساعدة أربيل وبغداد للتوصل إلى اتفاق 'عادل'

وذكر بيان عن مكتب رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني تلقته الخليج 365، أن الاخير "استقبل السفير البريطاني لدى العراق ستيفن هيكي وجرى في اللقاء، الذي حضره القنصل العام البريطاني في أربيل جيمس ثورنتون، التباحث بشأن آخر تطورات الوضع في العراق والمنطقة عموماً، كما تمت مناقشة سبل تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان وبريطانيا".وأشار السفير البريطاني وفقاً للبيان، إلى أن "بلاده مستعدة لتقديم أي مساعدة ممكنة من أجل أن تتوصل حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية إلى اتفاق عادل وطويل الأمد بموجب الدستور".

وشدد رئيس الحكومة على أن "إقليم كوردستان أوفى دائماً بالتزاماته الدستورية بهدف الوصول إلى اتفاق مع الحكومة الاتحادية يضمن الحقوق الدستورية لمواطني إقليم كوردستان".

وتابع ان "الجانبين بحثا خلال اللقاء، آليات إنجاح عملية الانتخابات المقبلة في العراق، وأهمية تطبيق اتفاقية سنجار وبما يشمل خروج الميليشيات والقوات المسلحة غير النظامية من المنطقة".

