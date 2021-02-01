انت الان تتابع خبر تسريحة شعر شائعة للنساء وخطيرة جدا... إياك اعتمادها! والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - تحرص النساء والفتيات على اعتماد تسريحة ذيل الحصان. وتُعتبر هذه التسريحة من أكثر التصفيفات انتشاراً وشيوعاً بين النساء حول العالم، فهي عملية وتناسب النساء أثناء ممارسة مختلف الأنشطة، سواء العمل أو التسوق أو التمارين الرياضية، إلى جانب سهولة تمشيطها.
لكن ما يجهله معظم النساء ان هذه التسريحة خطيرة جدا.
ووفقاً لما ذكره موقع The List فإن تسريحة ذيل الحصان يمكن أن تسبب ضرراً كبيراً. إذ يمكن أن تؤدي إلى:
- الصداع النصفي
- ألم في الظهر
- إتلاف فروة رأسك
- تراجع الشعر من مقدمة الرأس
- ألم في الظهر
- إتلاف فروة رأسك
- تراجع الشعر من مقدمة الرأس