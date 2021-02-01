تسريحة شعر شائعة للنساء وخطيرة جدا... إياك اعتمادها!

لكن ما يجهله معظم النساء ان هذه التسريحة خطيرة جدا.

ووفقاً لما ذكره موقع The List فإن تسريحة ذيل الحصان يمكن أن تسبب ضرراً كبيراً. إذ يمكن أن تؤدي إلى: