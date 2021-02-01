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مواطنون عراقيون يتعرضون لحالة ابتزاز في ديترويت الاميركية

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بغداد - ياسين صفوان - كشف عدد من المواطنين في مدينة ديترويت الاميركية، تعرضهم لحالة ابتزاز من قبل القنصلية العراقية.
وناشد المواطنون، الجهات الحكومية العراقية للتدخل وانقاذهم من الابتزاز المالي الذي تمارسه القنصلية العراقية.

ودعا المواطنون وزارة الخارجية للتدخل الفوري لإنهاء حالة الابتزاز الذي يمارسه اشخاص يعملون في القنصلية العراقية في ولاية ميشيغن الاميركية لتسيير المعاملات الرسمية للجالية العراقية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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