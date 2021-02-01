انت الان تتابع خبر مواطنون عراقيون يتعرضون لحالة ابتزاز في ديترويت الاميركية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - كشف عدد من المواطنين في مدينة ديترويت الاميركية، تعرضهم لحالة ابتزاز من قبل القنصلية العراقية.
وناشد المواطنون، الجهات الحكومية العراقية للتدخل وانقاذهم من الابتزاز المالي الذي تمارسه القنصلية العراقية.
ودعا المواطنون وزارة الخارجية للتدخل الفوري لإنهاء حالة الابتزاز الذي يمارسه اشخاص يعملون في القنصلية العراقية في ولاية ميشيغن الاميركية لتسيير المعاملات الرسمية للجالية العراقية.
ودعا المواطنون وزارة الخارجية للتدخل الفوري لإنهاء حالة الابتزاز الذي يمارسه اشخاص يعملون في القنصلية العراقية في ولاية ميشيغن الاميركية لتسيير المعاملات الرسمية للجالية العراقية.