انت الان تتابع خبر مواطنون عراقيون يتعرضون لحالة ابتزاز في ديترويت الاميركية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - كشف عدد من المواطنين في مدينة ديترويت الاميركية، تعرضهم لحالة ابتزاز من قبل القنصلية العراقية.