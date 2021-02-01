فلسطين تنهي "المقاطعة" وتعيد الاتصالات مع إدارة بايدن رسميا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن محمد إشتية، رئيس الوزراء الفلسطيني، اليوم الإثنين، إجراء اتصالات رسمية مع الإدارة الأمريكية الجديدة بعد مقاطعة فلسطينية للإدارة السابقة برئاسة دونالد ترامب؛ ردا على اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وقال إشتية إنه أجرى اتصالا مع إدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن ممثلة بـ"هادي عمرو، مسؤول ملف الشؤون الفلسطينية والإسرائيلية في وزارة الخارجية الأمريكية".

وأضاف في بداية الاجتماع الأسبوعي للحكومة في رام الله: "تمت مناقشة سبل إعادة العلاقات الفلسطينية الأمريكية، خصوصاً من حيث فتح المكاتب الدبلوماسية والقنصلية، وعودة المساعدات الأمريكية، ودعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأنروا)، وسبل دفع العملية السياسية قدما"، بحسب ما نقلته وكالة رويترز.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد أوقف كل التعاملات السياسية مع إدارة الرئيس دونالد ترامب بعد قراره في ديسمبر/كانون الأول 2017 الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها.

وأوقفت الإدارة الأمريكية السابقة جميع المساعدات المادية للسلطة الفلسطينية ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) كما أغلقت مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن والقنصلية الأمريكية في القدس.

وأوضح إشتية أنه ناقش "استعداد الرئيس أبو مازن (محمود عباس) إلى مسار سياسي جدي مبني على الشرعية الدولية والقانون الدولي وتحت مظلة الرباعية الدولية".

ونقل إشتية عن عمرو تأكيده على "التزام الإدارة الأمريكية بما جاء في برنامجها الانتخابي وأنها سوف تعمل على تنفيذه بالتدريج".