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"التعاون الخليجي" يشيد بالعراق في مكافحة الإرهاب

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أشاد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف، اليوم الإثنين، بجهود الحكومة العراقية في مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده الحجرف ووزير الخارجية العراقي فؤاد حسين في العاصمة بغداد.

وأكد أمين عام "أهمية العلاقات الاستراتيجية بين دول مجلسنا والعراق".

 وأفادت مصادر عراقية بأن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف فلاح الحجرف وصل، اليوم الإثنين، إلى بغداد في زيارة رسمية.

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الحكومة مصطفى الكاظمي ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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