مصر تفتح معبر رفح 4 أيام وسط إجراءات احترازية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فتحت السلطات المصرية، اليوم الإثنين، معبر رفح البري الحدودي مع قطاع غزة.

وقالت وزارة الداخلية، التي تديرها حركة حماس، في بيان مقتضب، إن المعبر سيفتح في الاتجاهين أربعة أيام استثنائيا من الإثنين حتى الخميس المقبل.

وقالت مصادر محلية إن إجراءات وقائية متعلقة بالسلامة ستتخذ خلال فتح المعبر لضمان سلامة المسافرين، يشمل ذلك إلزام العابرين بإجراء فحص كورونا، والالتزام بارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي.





وتجمع المئات قرب المعبر بانتظار السماح لهم بالسفر، حيث يجري نشر أسماء المسافرين قبل توجههم للمعبر.



وأغلقت السلطات المصرية بالتوافق مع حركة حماس، المعابر منتصف مارس/آذار الماضي في إطار الإجراءات الوقائية تحسبا لتفشي فيروس كورونا، ومنذ ذلك التاريخ تفتح السلطات المصرية المعبر بين الحين والآخر، لمرور الحالات الإنسانية والعالقين.



