فايزر/بايونتيك تعد الاتحاد الأوروبي بما يصل إلى 75 مليون جرعة لقاح إضافية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلن مختبر بايونتيك الاثنين أنه سيسلم ما يصل إلى 75 مليون جرعة إضافية من لقاحه إلى الاتحاد الأوروبي في الربع الثاني من العام في تسريع لوتيرة توفيره.

وأوضح شيرك بوتينغ المدير المالي للمختبر في تصريح ورد وكالة فرانس برس أن الشريكين ينويان "زيادة عمليات التسليم اعتبارا من 15 شباط/فبراير" وتوفير "كمية الجرعات التي التزما بتوفيرها خلال الربع الأول" وصولا "إلى 75 مليون جرعة إضافية إلى الاتحاد الأوروبي خلال الربع الثاني" في إطار العقود الراهنة.

وتزامن الاعلان مع اجتماع مقرر الاثنين بين المسؤولين الألمان وعدة مجموعات صيدلانية في محاولة لانعاش حملة التلقيح المتعثرة في ألمانيا على غرار الكثير من دول الاتحاد الأوروبي.

وبعد تباطؤ في التسليم بسبب تعديلات في سلسلة الانتاج في مصنع بورز البلجيكي "عدنا إلى خطة التسليم الأساسية" على ما أوضح بوتينغ.

وقد طلب الاتحاد الأوروبي ما مجموعه 600 مليون جرعة من لقاح المجموعة الذي يحمل تجارياً اسم "كوميرناتي".

وكان اعلان التأخر موقتا في عمليات التسليم أثار امتعاض حكومات أوروبية عدة في منتصف كانون الثاني/يناير قبل الجدل الذي حصل بشأن لقاح أسترازينيكا وخفض عدد الجرعات المعلنة.

وسيبدأ المختبر الإنكليزي-السويدي الذي سيوفر 40 مليون جرعة، تسليم اللقاح "مبدئيا في الأسبوع الثاني من شباط/فبراير" على ما قال مصدر أوروبي.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين إن شهري شباط/فبراير وآذار/مارس سيكونان "مرحلة صعبة" على صعيد التزود باللقاحات وأقرت أن أداء الاتحاد الأوروبي على صعيد التلقيح مختلف عن ذلك المسجل في بريطانيا خصوصا.

وأعلنت فايزر وبايونتيك في 11 كانون الثاني/يناير انهما قادرتان على انتاج مليارات الجرعات من لقاحهما بفضل مصنع جديد في ماربورغ في ألمانيا خصوصا سيباشر العمل فيه خلال الشهر الحالي.

ويأخذ هذا الهدف الجديد في الاعتبار إمكان تقسيم القارورة الواحدة إلى ست جرعات وليس خمس فضلا عن شبكة أوسع من مواقع الانتاج تضم شركات أخرى مثل سانوفي.

وأكد بوتينغ "ثمة محادثات مع شركاء آخرين لتوقيع اتفاقات جديدة".