فلاي دبي تعلن اليوم استئناف رحلاتها إلى العاصمة الجورجية تبليسي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 1 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت فلاي دبي، اليوم استئناف رحلاتها إلى العاصمة الجورجية تبليسي بوتيرة رحلتين أسبوعيا بين مطار دبي الدولي إلى مطار تبليسي الدولي، حيث بدأت السلطات الجورجية في تخفيف القيود على السفر اعتبارا من الأول فبراير .



وقال جيهون أفندي، نائب الرئيس الأول للعمليات التجارية والتجارة الإلكترونية في فلاي دبي: "لقد وسعنا شبكتنا بشكل مضطرد إلى أكثر من 65 وجهة ويسعدنا إعادة تشغيل عملياتنا إلى تبليسي. سنستمر في إطلاق الرحلات إلى المزيد من الوجهات مع تخفيف القيود في البلدان الواقعة ضمن نطاقنا الجغرافي"

وتماشياً مع الإعلان الأخير، يمكن للمواطنين والمقيمين في البحرين والإمارات العربية المتحدة الآن السفر إلى تبليسي إذا كان لديهم اختبار PCR سلبي خلال فترة لا تتجاوز 72 ساعة قبل موعد مغادرة الرحلة.

وسيتعين على الزوار ايضا إجراء اختبار اخر إضافي على نفقتهم الخاصة في اليوم الثالث بعد دخول جورجيا. كما يمكن للمسافرين الذين يحملون شهادة تطعيم ضد كوفيد-19 من السفر أيضًا.

تم إعادة تصميم تجربة المسافرين مع فلاي دبي لتمكين السفر في بيئة آمنة تقلل من اتصال الطاقم والمسافرين وتوفر للركاب الثقة للسفر في كل خطوة من رحلتهم. وفرت فلاي دبي لمسافريها تأمينًا شاملا على السفر متعدد المخاطر يشمل التغطية ضد كوفيد-19 لمنح الركاب راحة البال عند السفر.

وفي دولة الإمارات، عقدت فلاي دبي أيضًا شراكة مع استر و أن ام سي للرعاية الصحية لتوفير اختبار PCR للركاب بأسعار خاصة. للاستفادة من هذه الأسعار الخاصة ، يجب أن يقدم المسافر تأكيد حجز صالح مع فلاي دبي مع بطاقة الهوية الإماراتية أو صورة جواز السفر.

يتوجب على المسافرين التأكد من مواكبة اللوائح الصادرة عن موقع مركز السفر التابع لاياتا IATA Travel Centre طوال رحلتهم ، واتباع الإرشادات الصادرة عن السلطات.

و يأتي ذلك في أعقاب اعلان الشركة خلال الأسبوع الماضي عن إطلاق رحلاتها إلى كل من سالزبورغ ومالطا ، بالإضافة إلى استئناف الرحلات إلى كاتانيا ونابولي ، والتي ستبدأ اعتبارًا من مايو.

يمكن حجز الرحلات من موقع فلاي دبي الإلكتروني (flydubai.com) أو تطبيق فلاي دبي الرسمي أو مركز الاتصال في دبي على الرقم (+971) 600 54 44 45 أو من متاجر فلاي دبي للسفر أو من خلال شركائنا في السفر.

ستعمل الرحلات من مطار دبي الدولي (DXB) إلى مطار تبليسي الدولي (TBS) يومي الاثنين والخميس وبدأت الرحلات اعتبارًا من 28 يناير.

تبدأ أسعار تذاكر ذهاب وعودة لدرجة الأعمال من مطار دبي الدولي إلى تبليسي من 5،745 درهم وتبدأ أسعار الدرجة السياحية من 1،685 درهم . اما أسعار درجة الأعمال ذهابًا وإيابًا من تبليسي الى دبي فتبدأ من 1،082 دولارًا أمريكيًا و أسعار الدرجة السياحية من 370 دولارًا أمريكيًا.