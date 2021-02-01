اعتبارًا من الغد.. طيران الإمارات تسير رحلات من لندن هيثرو ومانشستر إلى دبي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 1 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت طيران الإمارات، عن قيامها بتسييّر رحلات من لندن هيثرو ومانشستر في المملكة المتحدة إلى دبي اعتبارًا من غدٍ الثلاثاء 2 فبراير الجاري، وفقا للبيان.



وقالت الناقلة في تحديث جديد حول رحلاتها إلى المملكة المتحدة عبر موقعها على الإنترنت، إنه على المسافرين الراغبين بمغادرة المملكة على متن هذه الرحلات التأكد من أنّه مصرح لهم بالسفر بموجب أحدث القواعد الصادرة عن حكومة المملكة المتحدة، ومن استيفاء متطلبات السفر إلى وجهتهم النهائية.

وأضافت أنه وفقًا لتوجيهات حكومة المملكة المتحدة فإن خدمات الركاب بين دبي وجميع نقاط المملكة المتحدة في برمنجهام، جلاسكو، لندن، ومانشستر ، معلقة اعتبارًا من يوم 29 يناير 2021 في تمام الساعة 13:00 بتوقيت جرينتش حتى إشعار آخر.

وأعربت الناقلة عن أسفها على قرار التعليق، مطالبة العملاء المتأثرين الاتصال بوكيل الحجز أو مركز اتصال طيران الإمارات لإعادة الحجز.

وأضافت أنه يجب على المسافرين الراغبين في دخول المملكة المتحدة الرجوع إلى موقع حكومة المملكة المتحدة للحصول على أحدث المعلومات حول متطلبات الدخول وترتيبات العزل والحجر الصحي عند الوصول.