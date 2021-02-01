بدء الجلسة الافتتاحية لملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 1 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

انطلقت الجلسة الافتتاحية لملتقى الحوار السياسي الليبي لاختيار أسماء المرشحين للسلطة التنفيذية التي من المقرر أن تقود البلاد حتى إجراء الانتخابات أواخر العام الجاري.



وقالت المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز، في كلمتها بالجلسة الافتتاحية، إن التقدم في الحوار السياسي واجه العديد من التحديات، مشيدة بما وصفته "تصميم الفرقاء الليبيين على العمل معًا".

وعبرت ويليامز عن رفض المجتمع الدولي للتدخلات الأجنبية في ليبيا، مؤكدة أن السلطة التنفيذية ستعيد الشرعية للمؤسسات الليبية.

وطالبت المبعوثة الأممية، الليبيين بالتحلي بروح التعاون والأخوة والنزاهة وحب الوطن، التي برهنوا عليها خلال العملية السياسية.

وأكدت أن أعضاء الملتقى السياسي، كتبوا قصة ليبية بشكل حصري، معبرة عن احترام البعثة الأممية والمجتمع الدولي للقرارات التي ستصدر عن الملتقى السياسي.

ويصوت بدءًا من اليوم وحتى الخامس من فبراير/شباط المقبل، ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي يعقد في مدينة جنيف السويسرية، على 45 اسمًا، أعلنت البعثة الأممية ترشحهم لمناصب السلطة التنفيذية التي من المقرر أن تقود المرحلة الانتقالية حتى أواخر العام الجاري.

وأعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، السبت، أسماء المرشحين للمجلس الرئاسي ومنصب رئيس الوزراء في ليبيا، بعد انتهاء المدة المقررة لتلقي الترشيحات لمناصب السلطة التنفيذية.

وأعلنت البعثة الأممية إن جميع المرشحين تعهدوا باحترام خارطة الطريق التي أقرها الملتقى فيما يتعلق بالفترة التمهيدية التي تمهد الطريق لإجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021.