شكرا لقرائتكم فيروس كورونا تضاعف الأعداد بمستشفيات عُمان.. وإصابة العشرات بالمتحور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد وزير الصحة العماني أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي، اليوم الاثنين، أن أعداد المنومين في المستشفيات بسبب كورونا تضاعفت في أقل من أسبوعين، مشيرا إلى تأكيد 6 إصابات بكورونا المتحور والاشتباه المبدئي في إصابة 96 شخصا بالسلالة المتحورة.

وأشار إلى أن قرار الإغلاق بالسلطنة لن يتخذ بسهولة و"نتمنى أن لا نصل لعملية الإغلاق وفرض الحظر".

وأوضح أن التحكم في المنافذ الجوية أسهل من المنافذ البرية من حيث إمكانية عمل الفحوصات في المنافذ الجوية قبل وبعد الوصول ومتابعة حالات العزل.

إغلاق المنافذ البرية

كانت سلطنة عمان، أمس الأحد، أعلنت أنها قامت بتمديد إغلاق المنافذ البرية حتى 8 فبراير، بعدما تسلمت 100 ألف جرعة من لقاح أكسفورد أسترازينيكا من الهند.

وفي منتصف الشهر الجاري، أغلقت السلطنة المنافذ البرية لمدة أسبوع، وقالت وقتها إنه لوحِظَ تهاونٌ من قبل عدد متزايد من المواطنين والمقيمين في الالتزام بالإجراءات الاحترازية المعتمدة، خصوصًا عدم لبس الكمامة وإقامة التجمعات وبأعدادٍ كبيرةٍ من الناس للمناسبات الاجتماعية في الخِيام وهو ما قد يتسبب في تفشّي الفيروس في أوساط المجتمع.

وتستخدم السلطنة لقاح فايزر-بيونتيك في حملة التلقيح.