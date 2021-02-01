شكرا لقرائتكم خبر عن السلطة الفلسطينية تعلن عودة الاتصالات مع الإدارة الأمريكية الجديدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رام الله: «رويترز»

أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، الاثنين، إجراء اتصالات رسمية مع الإدارة الأمريكية الجديدة بعد مقاطعة فلسطينية للإدارة السابقة برئاسة دونالد ترامب رداً على اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وقال اشتية إنه أجرى اتصال مع «إدارة الرئيس الأمريكي الجديد، جو بايدن، ممثلة في هادي عمرو، مسؤول ملف الشؤون الفلسطينية والإسرائيلية في وزارة الخارجية الأمريكية». وأضاف في بداية الاجتماع الأسبوعي للحكومة في رام الله: «تمت مناقشة سبل إعادة العلاقات الفلسطينية الأمريكية، خصوصاً من حيث فتح المكاتب الدبلوماسية والقنصلية، وعودة المساعدات الأمريكية، ودعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأنروا)، وسبل دفع العملية السياسية قدماً».

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد أوقف كل التعاملات السياسية مع إدارة الرئيس دونالد ترامب بعد قراره في ديسمبر/كانون الأول 2017، الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها.

وأوقفت الإدارة الأمريكية السابقة كافة المساعدات المادية للسلطة الفلسطينية ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، كما أغلقت مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن والقنصلية الأمريكية في القدس.

وأوضح اشتية أنه ناقش «استعداد الرئيس محمود عباس إلى مسار سياسي جدي مبني على الشرعية الدولية والقانون الدولي، وتحت مظلة الرباعية الدولية». ونقل اشتية عن عمرو تأكيده «التزام الإدارة الأمريكية بما جاء في برنامجها الانتخابي، وأنها ستعمل على تنفيذه بالتدريج».