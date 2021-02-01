شكرا لقرائتكم خبر عن المشرعون في ميانمار يقولون إنهم رهن الإقامة الجبرية بالعاصمة والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ميانمار- رويترز

قال نائبان برلمانيان في ميانمار الاثنين: إن قوات الأمن في العاصمة تتحفظ على مقار إقامة أعضاء البرلمان، وذلك بعد انقلاب على الحكومة المنتخبة.

وقال النائب البرلماني ساي لين ميات: إن عربات عسكرية أغلقت مخارج مجمع إسكان البلدية حيث يقيم المشرعون أثناء جلسات البرلمان، وأضاف أن الجميع بالداخل بخير؛ لكن غير مسموح لهم بالمغادرة.

ونفذ الجيش في ميانمار، انقلاباً صباح الاثنين، بعد اعتقاله رئيس البلاد وين مينت، وعدداً من القادة الآخرين، أبرزهم الزعيمة الفعلية أونغ سان سوتشي، كما سيطر على مبنى التلفزيون الرسمي، وأعلن الجيش حالة الطوارئ لمدة عام، مؤكداً اعتقاله عدداً من كبار زعماء الحكومة رداً على ما وصفه بـ«تزوير في الانتخابات العامة العام الماضي».

وقال الجيش في بيان عبر القناة التلفزيونيّة العسكريّة: إنّ هذه الخطوة ضروريّة للحفاظ على «استقرار» الدولة، واتّهم اللجنة الانتخابيّة بعدم معالجة «المخالفات الهائلة» التي حدثت، على حدّ قوله، خلال الانتخابات التشريعيّة التي جرت في تشرين الثاني/نوفمبر وفاز بها حزب أونغ سان سوتشي بغالبيّة ساحقة.