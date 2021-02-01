شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 12 شخصاً على الأقل في غرق قاربين قرب سواحل كولومبيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بوجوتا - رويترز

ذكر مسؤول بحري كولومبي، أن ما لا يقل عن 12 شخصاً، بينهم سبعة أطفال، لقوا حتفهم بعد غرق قاربين قرب ميناء كولومبي على المحيط الهادئ، مضيفاً أن سبب الحادث قيد التحقيق.

وقال الأميرال خوسيه دافيد إسبيتيا قائد قوة مكافحة المخدرات في تصريح صحفي؛ إن القاربين غرقا اليوم قرب توماكو، ثاني أهم ميناء كولومبي على المحيط الهادئ.

وأضاف «للأسف توفي 12. لدينا وحدات من خفر السواحل.. وطائرات وهليكوبتر تبحث في المنطقة عن آخرين». ولم يحدد عدد المفقودين في البحر.

وأفاد مسؤولون في المنطقة بأن القاربين كانا مملوءين بالركاب عندما أبحرا من توماكو صوب سان خوسيه ديل جوايابو.

وتابع إسبيتيا: «لا نعرف حالياً سبب الحادث؛ لكن لم يكن أي أحد من المتوفين يرتدي سترة نجاة»، مضيفاً أن السكان والصيادين أنقذوا 36 من الركاب.