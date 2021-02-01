شكرا لقرائتكم خبر عن تحالف «فايزر-بيونتيك» يتعهد بمد أوروبا بـ 75 مليون جرعة لقاح والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برلين-أ.ف.ب

أعلن تحالف فايزر/بيونتيك، الاثنين، أنه سيسلم ما يصل إلى 75 مليون جرعة إضافية من لقاحه إلى الاتحاد الأوروبي في الربع الثاني من العام، في تسريع لوتيرة توفيره. وأوضح شيرك بوتينغ المدير المالي للتحالف في تصريح: أن الشريكين ينويان «زيادة عمليات التسليم اعتباراً من 15 شباط/فبراير» وتوفير «كمية الجرعات التي التزما بتوفيرها خلال الربع الأول» وصولاً «إلى 75 مليون جرعة إضافية إلى الاتحاد الأوروبي خلال الربع الثاني» في إطار العقود الراهنة.