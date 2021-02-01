شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الحوار السياسي الليبي لانتخاب أعضاء السلطة التنفيذية والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انطلقت في جنيف، الاثنين، جولة الحوار السياسي الليبي لانتخاب أعضاء السلطة التنفيذية. وكانت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا قد كشفت عن لائحة المرشحين للمجلس الرئاسي الانتقالي ومنصب رئيس الوزراء، والذين سيتوجب تعيينهم بالمحادثات التي انطلقت اليوم في سويسرا لضمان عملية الانتقال بحلول انتخابات كانون الأول/ديسمبر المقبل.

ومن المقرر أن تستمر المحادثات حتى 5 شباط/فبراير «للتصويت على تشكيلة مجلس الرئاسة الذي سيتألف من ثلاثة أعضاء ورئيس للوزراء، يُعاونه نائبان»، حسب الأمم المتحدة. ويجب على هذا المجلس الانتقالي «إعادة توحيد مؤسسات الدولة وضمان الأمن» حتى انتخابات 24 كانون الأول/ديسمبر.

وتتضمن اللائحة أسماء 45 شخصاً بينهم ثلاث نساء فقط، وتضم شخصيات من الوزن الثقيل في السياسة المحلية، من غرب البلاد وشرقها، المنطقتين الرئيسيتين اللتين تتنافسان على السلطة، فضلاً عن آخرين من الجنوب.