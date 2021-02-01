شكرا لقرائتكم خبر عن الأفريقي التونسي يعين اليعقوبي مدرباً بعد بدايته الكارثية بالدوري والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تونس - رويترز

أعلن النادي الأفريقي المنافس في الدوري التونسي الممتاز لكرة القدم الاثنين تعاقده مع المدرب قيس اليعقوبي ليتولى قيادة الجهاز الفني لفريقه،

وقال الأفريقي في بيان إنه تعاقد مع اليعقوبي (54 عاماً) لمدة عام ونصف العام .

وسبق لليعقوبي تدريب أندية عديدة في تونس، إلى جانب الوكرة والعربي في قطر، والوحدات الأردني واتحاد العاصمة الجزائري.

ويعاني الأفريقي ثاني أكثر الأندية تتويجاً بلقب الدوري التونسي بعد غريمه "الترجي" أسوأ بداية في تاريخه؛ إذ حقق انتصاراً وحيداً ومُني بست هزائم، وتعادل في أربع مواجهات ليحتل المركز قبل الأخير بين فرق البطولة برصيد سبع نقاط بعد خوضه 11 مباراة.