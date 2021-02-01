شكرا لقرائتكم خبر عن «مراس» تحول سندات بـ 1.21 مليار درهم إلى أسهم في «دي إكس بي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال مجلس إدارة «دي إكس بي إنترتينمنتس» إن الشركة تلقت إشعاراً من «مراس للترفيه والتسلية» و«مراس القابضة»، فيما يتعلق بتحويل الرصيد المتبقي من شهادات السندات الصادرة عن «دي إكس بي إنترتينمنتس» والمستحقة في 30 يونيو/ تموز 2026 بإجمالي المبلغ الأساسي 1.21 مليار درهم، مع الفائدة المستحقة 269.1 مليون درهم.

وأضافت الشركة أن عملية التحويل تمت وفقاَ لشروط السندات الصادرة في 2018 والتي تمت الموافقة عليها في اجتماع الجمعية العمومية الذي عقد في 25 أبريل/ نيسان 2018. وأوضحت: أنه مع مراعاة استلام الموافقات التنظيمة المطلوبة، من المتوقع أن يتم الانتهاء من عملية التحويل بشكل كامل في 28 فبراير/ شباط 2021.