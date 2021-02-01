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«دبي لصناعات الطيران» تسترد سندات ممتازة بنصف مليار دولار

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

 أعلنت شركة «دبي لصناعات الطيران» أنها قدمت إشعاراً بالاسترداد المبكر لحاملي سندات الشركة البالغة قيمتها 500 مليون دولار 5.75% المستحقة في عام 2023. وقد تم تحديد تاريخ الاسترداد بيوم 1 مارس/ آذار 2021. ويبلغ المبلغ الأساسي المستحق حتى تاريخ إشعار الاسترداد حوالي 456.1 مليون دولار.
 وسيتم استرداد السندات وفقاً لشروط وأحكام العقد المطبق بسعر استرداد يساوي 102.875% من المبلغ الأساسي للسندات، بالإضافة إلى الفوائد المستحقة وغير المدفوعة.
 يذكر أن بنك وايلز فارجو، هو الوصيّ ووكيل الدفع للسندات، وقد تم توصيف شروط الاسترداد بمزيد من التفصيل في إشعار الاسترداد.

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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