شكرا لقرائتكم خبر عن «دبي لصناعات الطيران» تسترد سندات ممتازة بنصف مليار دولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت شركة «دبي لصناعات الطيران» أنها قدمت إشعاراً بالاسترداد المبكر لحاملي سندات الشركة البالغة قيمتها 500 مليون دولار 5.75% المستحقة في عام 2023. وقد تم تحديد تاريخ الاسترداد بيوم 1 مارس/ آذار 2021. ويبلغ المبلغ الأساسي المستحق حتى تاريخ إشعار الاسترداد حوالي 456.1 مليون دولار.

وسيتم استرداد السندات وفقاً لشروط وأحكام العقد المطبق بسعر استرداد يساوي 102.875% من المبلغ الأساسي للسندات، بالإضافة إلى الفوائد المستحقة وغير المدفوعة.

يذكر أن بنك وايلز فارجو، هو الوصيّ ووكيل الدفع للسندات، وقد تم توصيف شروط الاسترداد بمزيد من التفصيل في إشعار الاسترداد.