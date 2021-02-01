مركز القهوة في دبي يستقطب لاعب سلة أمريكي



دبي: ”الخليج 365”

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، عن انضمام «كاجاري مجلس»، الشركة التجارية والموزع الدولي للمنتجات والسلع الغذائية بالجملة، إلى مركز القهوة التابع لمركز دبي للسلع المتعددة. ومن المتوقع أن يسهم انضمام الشركة، التي يترأسها داعم القضايا الإنسانية وعضو قاعة مشاهير الرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكية ديكمبي موتومبو، في تعزيز العلاقات التجارية مع قارة أفريقيا، وخاصة في مجال القهوة المتخصصة.

وستستفيد شركة «كاجاري مجلس» من مركز القهوة التابع لمركز دبي للسلع المتعددة، وهو منشأة مكيّفة تمتد على مساحة 15 ألف متر مربع، في استيراد القهوة من موطن ديكمبي موتومبو في جمهورية الكونغو الديمقراطية ومختلف أنحاء أفريقيا، إلى أسواق دبي والمنطقة. وقامت «كاجاري مجلس» في خريف عام 2020 في إنتاج كمية محدودة من منتجات القهوة الحصرية «باريل إيجد» 55 الخاصة بديكمبي موتومبو، باستخدام حبوب القهوة من جمهورية الكونغو الديمقراطية، وتوزيعها على المستهلكين في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال ديكمبي موتومبو، رئيس مجلس إدارة شركة «كاجاري مجلس»: «يسعدنا أن نصبح عضو في مركز قهوة تجاري عالمي المستوى ونثق بأن هذه الخطوة ستتيح لنا الاستفادة بشكلٍ مباشر من الفرص التجارية في دبي وجميع أنحاء الإمارات، وبالإضافة إلى أسواق السلع الرئيسية حول العالم. وتتمتع دبي بمكانة متميزة كمركز عالمي رائد للأعمال والتجارة، ونحن سعيدون لانضمامنا إلى مجتمع حيوي يضمن لشركة كاجاري مجلس مواصلة نموها وازدهارها».

وأضاف موتومبو: «نخطط للاستفادة بشكلٍ كامل من الروابط التجارية الراسخة لمركز دبي للسلع المتعددة وبنيته التحتية المبتكرة ومحفظته من الخدمات عالمية المستوى، لدعم مجتمع الزراعة والسلع في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وتقديم أهم منتجات هذه الدولة، بما فيها القهوة الكونغولية الأصيلة إلى مختلف أنحاء العالم».

بدوره قال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: «يسعدنا أن نرحب بانضمام السيد ديكمبي موتومبو وبقية أعضاء فريق شركة كاجاري مجلس إلى منطقتنا التجارية الرائدة عالمياً، والتي ستتيح لهم تعزيز الروابط التجارية بين الدول الأفريقية المنتجة للبن مع الأسواق داخل الإمارة وخارجها. ويولي مركز دبي للسلع المتعددة اهتماماً كبيراً لدعم أنشطة التجارة عبر دبي بطريقة مستدامة ومسؤولة تضمن لنا ولمجتمعنا الذي يحتضن 18 ألف شركة، إحداث تأثير إيجابي على المجتمعات المنتجة للسلع في مختلف أنحاء العالم. وتتشارك كاجاري مجلس معنا هذا الطموح، ما يجعلها الشريك المثالي لمنطقتنا الحرة ولمركز القهوة التابع لمركز دبي للسلع المتعددة».

وأضاف بن سليم: «يعكس انضمام مجلس كاجاري إلى مركز القهوة التابع لمركز دبي للسلع المتعددة مدى الجاذبية العالمية للمركز ونموه اللافت منذ افتتاحه. ونتطلع إلى مواصلة رحلة النمو هذه بالتعاون مع السيد ديكمبي وفريقه».

وحرص ديكمبي موتومبو، الذي يشغل أيضاً منصب الرئيس التنفيذي لمؤسسة «ديكمبي موتومبو فاونديشن»، على توظيف مكانته كلاعب شهير في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين ليكون أحد المتحدثين والمهتمين بقضايا المجتمعات المحرومة في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأفريقيا عموماً. وستزاول شركة «كاجاري مجلس» أعمالها بموجب الترخيص رقم 55، وهو نفس رقم القميص الذي ارتداه موتومبو طوال مسيرته المهنية في فرق متنوعة، مثل دنفر ناجتس، وأتلانتا هوكس، ونيويورك نيكس، وهيوستن روكتس.

بتاريخ 3 فبراير، سينضم ابن سليِّم وخبراء في صناعة القهوة إلى موتومبو وأنجيلا يي، مؤسِّسة شركة «كوفي أبليفتس بيبول» ومقدمة البرنامج الإذاعي المشترك على المستوى الوطني في الولايات المتحدة، «ذا بريكفاست كلوب»، لحضور فعالية افتراضية تحت عنوان «السعر الحقيقي للقهوة في فنجانك». سيلقي المشاركون من القطاع الضوء على التعقيدات الديناميكية لصناعة البن في أفريقيا خلال مختلف مراحلها من المحصول إلى الكوب، بالإضافة إلى التحديات والفرص المتوفرة للعديد من مزارعي البن والمستوردين والموزعين وتجار التجزئة.