وزير الأوقاف يلقي بيان وزارته بديلًا للعدل أمام مجلس النواب.. غدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

أعلنت الأمانة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، أن الجلسة العامة للمجلس التي ستنعقد غدًا الثلاثاء ستشهد بيانًا للدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بشأن موقف الوزارة من تنفيذ برنامج الحكومة، والذي سيحضر بديلًا لوزير العدل المستشار عمر مروان، كما ستشهد الجلسة بيان نفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، بشأن ما تم إنجازه أيضًا ضمن برنامج الحكومة.

وستشهد الجلسة مناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والدستورية عن قرار رئيس الجمهورية رقم 17 لسنة 2021 بشأن الاتفاقية الموقعة بين خط الائتمان الإيطالي وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ويواصل مجلس النواب الاستماع إلى الوزراء؛ لعرض ما تم إنجازه ضمن بيان الحكومة، وذلك حتى الأربعاء المقبل، والذي سيشهد حضور وزيرة الصحة والسكان، كما يشهد اليوم حضور نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ومحمد معيط وزير المالية.