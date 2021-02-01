روسيا تسجل أدنى حصيلة يومية لإصابات كورونا منذ نهاية أكتوبر

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أعلنت السلطات الصحية الروسية اليوم الاثنين تسجيل 437 حالة وفاة و 17648 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ووفقا لموقع قناة "آر تي العربية" فإن حصيلة الإصابات اليومية الجديدة هي الأقل منذ 28 أكتوبر.

وذكر مركز العمليات الخاص بمكافحة انتشار فيروس كورونا أن إجمالي الوفيات ارتفع إلى 73619 حالة.

كما ارتفع إجمالي الإصابات المؤكدة بكورونا في البلاد إلى ثلاثة ملايين و 868087 إصابة.

وتعافى أمس 18169 من المصابين، ما رفع إجمالي المتعافين إلى ثلاثة ملايين و 318173 حالة.

ووفقا للبيانات التي تجمعها جامعة جونز هوبكنز، فإن روسيا تأتي في المرتبة الخامسة عالميا من حيث عدد الإصابات بكورونا، بعد الولايات المتحدة والهند والبرازيل والمملكة المتحدة.

وسجلت روسيا في الأسابيع الماضية تراجعا تدريجيا في وتيرة تفشي كورونا، على خلفية استمرار حملة التطعيم المجاني واسعة النطاق التي انطلقت في ديسمبر الماضي.