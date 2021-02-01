ألمانيا تسجل أكثر من 5 آلاف إصابة جديدة بكورونا

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية، اليوم الاثنين، أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد التي تم تسجيلها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بلغ 5 آلاف و608 إصابات، استناداً إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.

وسجل المعهد 175حالة وفاة جديدة جراء الفيروس في غضون 24 ساعة.

وبحسب بيانات المعهد، يصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى مليونين و221 ألفاً و971 حالة.

وبلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 57 ألفاً و120 حالة.