انفجار يستهدف سيارة مسؤول أفغاني في كابول



ابوظبي - سيف اليزيد - قال مسؤولون أمنيون في أفغانستان، إن انفجاراً استهدف صباح، اليوم الاثنين، سيارة مدرعة تخص خشنود نبي زادة، رئيس مكتب وزير الدولة لشؤون السلام، في كابول، دون وقوع إصابات.

ونقلت قناة «طلوع نيوز» الإخبارية الأفغانية عن قوات الأمن القول، إن الحادث وقع صباحاً بالتوقيت المحلي، بعد أن اصطدمت سيارة نبي زادة بعبوة ناسفة.

ومن جانبها، أكدت شرطة كابول وقوع الانفجار، دون أن تقدم مزيداً من التفاصيل بشأنه.

وقال أقارب نبي زادة إنه واثنين من أبنائه، كانوا في السيارة عندما وقع الانفجار، دون أن يصاب أي منهم، ولا حتى سائقه بأذى.

ويشار إلى أن نبي زادة هو أيضاً مؤسس وكالة أنباء «خاما برس» الإلكترونية الأفغانية.

ولم تعلن طالبان مسؤوليتها عن الانفجار حتى الآن.



