الصين ترصد إصابات جديدة بكورونا

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين، اليوم الاثنين، أنها تلقت تقارير عن تسجيل 42 إصابة مؤكدة جديدة بكورونا في البر الرئيسي الصيني يوم أمس.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن اللجنة القول، إن 33 من الإصابات الجديدة محلية العدوى، بينما البقية قادمة من الخارج.

ولم يتم الإبلاغ عن حالات وفاة مرتبطة بالمرض أمس.

وحتى يوم أمس، بلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بكورونا في البر الرئيسي الصيني 89564 حالة، بينهم 1614 مريضاً لا يزالون يتلقون العلاج، 68 منهم في حالة خطيرة.

وبلغ إجمالي عدد المتعافين 83314، فيما استقر عدد الوفيات عند 4636 حالة.