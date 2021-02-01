عاصفة ثلجية قوية تقترب من الشمال الشرقي للولايات المتحدة

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من المتوقّع أن تهبّ عاصفة كبيرة ستُغطّي بالثلوج مدناً عدّة على الساحل الشرقي للولايات المتحدة بعد أن ضربت العاصمة واشنطن.

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوّية الوطنيّة تحذيرا من عاصفة شتوية في شمال شرق الولايات المتحدة، في منطقة تمتدّ من فرجينيا إلى ولاية مين.

في نيوجيرسي وجزء من كونيتيكت، يُتوقّع أن تبلغ كثافة الغطاء الثلجي ما بين 45 و60 سنتيمترا، وفقا للهيئة.

ومع اقتراب العاصفة، أعلن حاكم نيوجيرسي فيل مورفي حال الطوارئ، ما أتاح للسلطات إمكان غلق بعض الطرق وإخلاء منازل وتقديم معدات السلامة اللازمة للمواطنين. كما أمر بتعليق العمل بكل وسائل النقل العام على مستوى الولاية حتى الإثنين.

وكتب على تويتر متوجها إلى مواطنيه "اشحنوا أجهزتكم وإذا تأثرتم بانقطاعات في التيار الكهربائي، أبلغوا عن ذلك فورا".

وانتقلت العاصفة التي ضربت ولاية كاليفورنيا، إلى الغرب الأوسط، ما أثر على شيكاغو في شكل خاص.

في واشنطن، بدأ تساقط الثلوج خلال ليل السبت الأحد. وتوقعت هيئة الأرصاد الجوّية الوطنيّة غطاء ثلجيا يصل إلى 20 سنتيمترا في بالتيمور.

ومن المتوقع أن تستمر العاصفة حتى الثلاثاء.

وقال مسؤول في البيت الأبيض إن الرئيس جو بايدن جمع مستشاريه لمناقشة مجموعة من الملفات بينها موضوع العاصفة.