يتزعمهم محمد خيي ولطيفة رأفت.. فنانون يشجعون على تلقي لقاح كورونا

جدة - عبدالحي حسين - انخرط فنانون مغاربة في حملة تشجيع المواطنين على تلقي لقاح كورونا، يتزعمهم الفنانان لطيفة رأفت، ومحمد خيي.

وبثت القناة الأولى، خلال نشرتها الإخبارية، لليلة أمس الأحد، مقاطع فيديو لعدد من الفنانين، يشجعون المواطنين على تلقي اللقاح.

والديفا لطيفة رأفت شاركت متتبعيها عل أنستغرام مقطع مرورها على القناة الأولى، وعلقت عليه: “الفرج قريب بإذن الله، لنلتزم أكثر بالإجراءات الوقائية، شخصيا مريت بظروف صعيبة، بسبب هاد الوباء، و ما نبغي حتى واحد يمر من لي مريت بيه، نتسجلوا جميع فعملية التلقيح باش نخرجوا عما قريب من الأزمة لي سبباتها الجائحة”.

الفنان محمد خيي، دعا بدوره إلى الانخراط بكثافة في التلقيح، الذي كان الملك محمد السادس قد تلقى أولى جرعاته في المغرب.

وشارك في الحملة كذلك الفنانون حميد بوشناق، وماجدة زبيطة، وزينب ياسر، وطاهور، وكمال هاريمو، وآخرون.

وجل الفنانين أثنوا على الملك محمد السادس، الذي تلقى أول جرعة للقاح في المغرب، مناشيدين المواطنين الانخراط في حملة التلقيح من أجل أن تتجاوز بلادنا جائحة كورونا.