لأول مرة.. المجلس الإسلامي في بريطانيا ينتخب امرأة لقيادته

جدة - عبدالحي حسين - أعلن المجلس الإسلامي في بريطانيا، أمس الأحد، فوز “زارا محمد” كأول امرأة تشغل منصب أمين عام للمجلس خلفا لـ”هارون خان”.

وفي تصويت جرى الأسبوع الماضي، تم انتخاب “زارا” من قبل أعضاء المجلس، لتتغلب بذلك على منافسها المرشح أجمال مسرور، مستشار، وإمام مقيم في لندن.

وقالت المرشحة الفائزة “أتطلع إلى الاستمرار في بناء هيئة شاملة ومتنوعة وتمثيلية، بهدف تلبية احتياجات المسلمين البريطانيين، والصالح العام”.

وأضافت في بيان صادر عن المجلس، “انتخابي كأول امرأة في منصب الأمين العام هو شرف كبير.. وآمل أن يلهم المزيد من النساء والشباب للتقدم لتولي أدوار قيادية.. إنهم مستقبل هذه المنظمة ومجتمعنا الإسلامي”.

وشغلت الأمينة العامة الجديدة للمجلس منصب مساعد الأمين العام في المجلس في الماضي، وهي حاصلة على الماستر في قانون حقوق الإنسان من جامعة ستراثكلايد، ثاني أكبر جامعة في مدينة غلاسكو، كما أنها تعمل أيضا مستشارة في مجال التدريب والتطوير.

وتنحدر “محمد” من مدينة غلاسكو، الواقعة على ضفاف نهر كلايد في غرب السهول الوسطى الاسكتلندية.

وتولى “هارون خان” المنصب منذ عام 2016، حيث انتخب لفترتين متتاليتين.

ويمثل المجلس الإسلامي البريطاني، أكبر مظلة إسلامية ديمقراطية في المملكة المتحدة، ويمثل المساجد والمدارس والمؤسسات من جميع أنحاء البلاد.