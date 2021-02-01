طقس اليوم الاثنين.. سماء غائمة وأمطار ضعيفة ومتفرقة

جدة - عبدالحي حسين - تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم غد الاثنين، أن تتميز الحالة الجوية عامة، بسماء غائمة بمنطقة طنجة، واللوكوس والريف الغربي مع نزول بعض القطرات أو الأمطار الضعيفة و المتفرقة.

وسيلاحظ تشكل كتل ضبابية خلال الصباح و الليل فوق السهول الشمالية و الوسطى وشمال غرب الأقاليم الجنوبية، فيما ستكون السماء قليلة السحب الى صافية بباقي المناطق.

وستهب الرياح ضعيفة الى معتدلة شمالية إلى شرقية بالجنوب، وستهب من الجنوب بالجنوب الشرقي، فيما ستكون شمالية إلى غربية بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 03 و09 درجات بالمرتفعات و الهضاب العليا الشرقية، وما بين 09 و14 درجة بالسايس، وشمال المنطقة الشرقية، وهضاب الفوسفاط ووالماس، والسواحل و السهول الشمالية و الوسطى، وسوس والجنوب الشرقي، و ما بين 14 و17 درجة بأقصى الجنوب.

أما درجات الحرارة العليا، فستتأرجح ما بين 11 و16 درجة بالمرتفعات، وما بين 17 و22 درجة بكل من الساحل المتوسطي، والمنطقة الشرقية، والسايس، وهضاب الفوسفاط و والماس، والسهول الشمالية و السواحل الشمالية الوسطى، وما بين 22 و26 درجة بسهول تادلة، والرحامنة، وتانسيفت، وسوس والجنوب الشرقي، و ما بين 25 و 30 درجة بالجنوب.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان في الواجهة المتوسطية، وباقي السواحل الأخرى.