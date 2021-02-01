في ظل عدم تمكنها من الحصول على شحنة كبيرة من اللقاحات..رئيس الوزراء الجزائري يعد: سنشتري كميات كافية

جدة - عبدالحي حسين - في الوقت الذي لم تستطع البلاد سوى تأمين جرعات ضئيلة من اللقاح، وعد رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد بأن تشتري حكومته لقاحات مضادة لفيروس كورونا بكميات “كافية”، وذلك غداة إطلاق حملة التطعيم التي “ستدوم طوال السنة”.

وقال جراد، أمس الأحد، قبيل تلقيه اللقاح في مستشفى بالجزائر العاصمة إن “كمية اللقاح ضد فيروس كورونا التي تعتزم الجزائر استيرادها ستكون كافية”، وأضاف أن الحملة “لن تكون في يوم أو يومين أو أسبوع أو شهر ولكن ستدوم طوال السنة”.

وكانت الجزائر، أكبر دول المغرب العربي قد أطلقت حملة التطعيم السبت بلقاح سبوتنيك-في الروسي في البليدة، بعدما كانت هذه المنطقة بؤرة للوباء في البلاد خلال مارس الماضي، كما ينتظر أن تركز البلاد على الولايات الأكثر تضررا من الفيروس، قبل تعميم الحملة على كافة الولايات.

الجزائر التي لم تؤمن سوى 50 ألف جرعة من اللقاح الروسي، تتأمل في الحصول على شحنة من لقاح أسترازينيكا الأسبوع المقبل، لم يكشف بعد عن حجمها.