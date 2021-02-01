صحيفة اسبانية: محمد السادس “ابن” خوان كارلوس أول مغربي يتلقی اللقاح ضد “كورونا”

جدة - عبدالحي حسين - سلطت وساٸل إعلام اسبانية الضوء علی قص المغرب شريط التلقيح ضد فيروس “كورونا”، مبرزة أن الملك محمد السادس أول مغربي يتلقی اللقاح.

وأوضحت صحيفة “ليكونوميستا” أن لقاح الملك جاء بعد خضوعه لعملية جراحية في القلب شهر يونيو الماضي، مشيرة الی أنه أول مغربي يستفيد من اللقاح.

ووصفت الصحيفة ذاتها الملك بكونه يعتبر “ابن” الملك خوان كارلوس بحكم العلاقة القوية التي كانت تجمعه بوالده الراحل الحسن الثاني.

وتلقى الملك محمد السادس، الخميس بالقصر الملكي بفاس، الجرعة الأولى من اللقاح المضاد اليوملكوفيد 19.

وقال بلاغ للديوان الملكي ان الملك محمد السادس أشرف اليوم الخميس بالقصر الملكي بفاس، على إطلاق الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كوفيد-19.