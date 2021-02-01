البحسني يتسلّم درع الوفاء من قيادة مؤسسة الطبيب الزائر نظير دعمه لإنجاح المخيمات الطبية

محمد الفلاح - الإثنين 1 فبراير 2021

التقى محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، بالمكلا، قيادة مؤسسة الطبيب الزائر التنموية، للإطلاع على نشاط المؤسسة والخطط المستقبلية لها.



وتعرف المحافظ البحسني من المدير التنفيذي للمؤسسة عثمان محمد بن شحنة على نشاط المؤسسة خلال العام 2020م، والتي تمثلت في تسيير 4 قوافل طبية، استهدفت مديريات المكلا وغيل باوزير ودوعن وحجر، والخطط المستقبلية التي تعتزم المؤسسة تنفيذها خلال العام الجديد 2021م.

وثمّن محافظ حضرموت الدور الذي تقوم به المؤسسة، من خلال إقامة المخيمات الطبية، وتسيير القوافل الطبية، التي تعود بالنفع على المواطنين في حضرموت، حاثاً قيادة المؤسسة على الاستمرار ومواصلة الأعمال الإنسانية، للتخفيف عن المواطنين.

وتسلّم المحافظ، درع الوفاء والعرفان من قيادة مؤسسة الطبيب الزائر، نظير دعمه وتسهيله لكافة الإجراءات، التي أثمرت نجاح مشاريع القوافل الطبية لخدمة المجتمعات المحلية خلال العام الماضي