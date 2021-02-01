حالة الطقس في مختلف المحافظات اليمنية خلال الـ24 ساعة المقبلة

محمد الفلاح - الإثنين 1 فبراير 2021

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليمنية نشرته اليومية لأحوال الطقس المتوقع خلال الـ24ساعة القادمة في مختلف مناطق الجمهورية.



وتوقعت النشرة أجواء صحوة وباردة أثناء الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجبلية في محافظات (صعدة، عمران، صنعاء، ذمار والبيضاء) وباردة نسبياً على مرتفعات محافظات ( إب، تعز، الضالع، لحج، أبين، شبوة، حضرموت، غرب الجوف وجنوب غرب مأرب)، بينما يكون صحو إلى غائم جزئياً أثناء النهار حيث تتكون خلايا من السحب الركامية المنخفضة، ويتوقع تكون شابورة مائية أو ضباب على أجزاء من محافظات ( حجة، المحويت، ريمة، تعز ،إب والضالع ).

وأضافت النشرة أن الطقس في المناطق الساحلية سيكون غائم جزئياً إلى غائم على السواحل الشرقية والجنوبية وقد تهطل أمطار خفيفة متفرقة عليها خلال الفترة الصباحية، جنوبية شرقية تتراوح سرعتها مابين 10 إلى 15 عقدة، أجواء صحوة إلى غائمة جزئياً ومغبرة نسبياً على السواحل الغربية والرياح معتدلة السرعة نشطة على (غرب خليج عدن، مدخل باب المندب وجنوب الساحل الغربي ) وقد تصل أقصى سرعة لها إلى أكثر من 25 عقدة.

ولفتت إلى أن المناطق الصحراوية ستشهد طقس صحو بوجه عام وبارد نسبيا أثناء الليل والصباح الباكر، والرياح معتدلة السرعة شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية.

فيما سيكون الطقس في أرخبيل سقطرى غائم جزئياً إلى غائم ، والرياح شمالية شرقية تتراوح سرعتها مابين 08 إلى 18عقدة.

ونبه المركز الوطني للأرصاد الجوية كلاً من:

* كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل وساعات الصباح الباكر وكذلك المسافرين إلى المحافظات الجبلية بأخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من درجات الحرارة المنخفضة.

* المزارعين بأخذ الاحتياطات اللازمة لحماية محاصيلهم الزراعية حفاظاً عليها من تأثيرات الأجواء الباردة.

* مرتادي البحر والصيادين من اضطراب البحر وارتفاع الموج على الأجزاء الجنوبية من السواحل الغربية وباب المندب.