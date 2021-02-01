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انقلاب عسكري في ميانمار والجيش يعتقل زعيمة البلاد أونغ سان سوتشي

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الإثنين 1 فبراير 2021

أكد جيش ميانمار أنه سيطر على البلاد بعد اعتقال الزعيمة أونغ سان سوتشي وقادة سياسيين آخرين، في الساعات الأولى من صباح الإثنين.

 

هذا الانقلاب يأتي بعد تصاعد التوترات بين الحكومة المدنية والجيش، في أعقاب انتخابات متنازع عليها.

 

وبعد ساعات من الاعتقالات، أكد التلفزيون التابع للجيش إعلان حالة الطوارئ لمدة عام.

 

وحكم الجيش ميانمار حتى بدء إصلاحات ديموقراطية عام 2011.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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